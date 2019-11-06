بيان حالة طقس الخميس: شبورة.. وأمطار بهذه المناطق

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وعلى شمال وجنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 19 29

شبين الكوم 19 28

طنطا 19 27

دمنهور 17 27

الإسكندرية 17 26

بلطيم 18 26

مطروح 15 25

السلوم 17 28

سيوة 14 28

بورسعيد 23 26

دمياط 22 26

الزقازيق 18 28

الاسماعيلية 17 28

السويس 18 28

العريش 19 26

رفح 19 25

رأس سدر 18 27

نخل 10 25

نويبع 23 27

طابا 19 27

كاترين 10 23

الطور 20 28

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 19 31

مرسى علم 19 30

الفيوم 17 29

بنى سويف 17 29

المنيا 15 30

أسيوط 16 31

سوهاج 15 31

قنا 15 31

الأقصر 17 31

أسوان 18 32

أبوسمبل 18 32

الوادى الجديد 14 31

شلاتين 23 30

ابو رماد 23 29

حلايب 24 27

رأس حدربة 24 28