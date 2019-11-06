بالمواعيد.. الأرصاد تعلن تفاصيل نوات "المكنسة وقاسم" وأماكنها

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نوة المكنسة المتوقعة منتصف الشهر الجاري ظاهرة معروفة، وتتكرر كل عام، وتبدأ يوم 15 وحتى 18 نوفمبر الجاري.

وأوضحت شاكر لمصراوي أن هناك نوات أخرى بخلاف المكنسة، على مدار العام أبرزها نوة قاسم، وتبدأ من 2 إلى 7 إلى ديسمبر المقبل، وهذا النوع من النوة يحدث في توقيتات معينة من العام.

وأشارت إلى أن نوة المكنسة المتوقع حدوثها على الإسكندرية وساحل البحر الأحمر، لم يتضح حتى الآن إذا كانت مصحوبة برياح أو سقوط أمطار أم لا، لأنه ليس بالضرورة أن يصاحبها موجات عنيفة في الطقس.

وسميت نوة المكنسة، بهذا الاسم لأنها تكنس البحر بسبب شدة الرياح الشمالية الغربية والتي بدورها تعمل على زيادة التيارات البحرية بشكل كبير ويبدأ موسم النوات بنوة المكنسة والتي تبدأ في منتصف نوفمبر وتستمر لمدة 4 أيام، ويأتي بعد ذلك في 22 نوفمبر بواقي نوة المكنسة وتستمر لـ4 أيام.

كما سميت نوة "قاسم"، بذلك نظرًا لتعرض أحد أبناء الصيادين للغرق خلال هذه النوة وأدى ذلك إلى إطلاق اسمه عليها، وتعتبر نوة قاسم من أخطر النوات على الإسكندرية وأشدها فهي تأتي في الأسبوع الأول من ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، وتهب نوة قاسم على الإسكندرية بعواصف شديدة ورياح جنوبية غربية.

ويعرف عن نوة المكنسة أنه يصاحبها أمطار شديدة ورياح شمالية غربية، وقد تتسبب في عواصف جوية، بجانب ارتفاع في منسوب البحر، وتصل سرعة الرياح خلال أيام النوة لـ40 عقدة، كما أنها تتسبب في ارتفاع الأمواج من 4 أمتار ونصف إلى 6 أمتار.