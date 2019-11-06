السياحة تنظم ليلة مصرية خلال انعقاد بورصة لندن الدولية

كتب- يوسف عفيفي:

نظمت وزارة السياحة، ليلة مصرية في مقر السفارة المصرية في لندن بحضور السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك خلال انعقاد فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة التي تنعقد بالعاصمة البريطانية وتستمر خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وشارك في حضور الحفل، حسب بيان، لفيف من الشخصيات السياسية في الحكومة والبرلمان الإنجليزي، ورؤساء بعض المنظمات الدولية ومنها المجلس الدولي للسياحة والسفر، ورؤساء كبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات، وعدد من الشخصيات العامة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من رؤساء الغرف السياحية ورؤساء كبرى شركات السياحة المصرية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والصحافة البريطانية.

وأعرب منظمو الرحلات وشركات السياحة عن سعادتهم بالعودة القوية للسياحة المصرية، كما أظهرت البيانات الأخيرة عن تسجيل أعلى إيرادات سياحية في تاريخ مصر، وأكدوا أن زيادة حجم أعمالهم في مصر في الوقت الحالي يعتبر فرصة هامة خاصة مع رفع الحكومة البريطانية قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، مشيدين بالتوجه المختلف من قبل وزارة السياحة في الترويج لمصر ومقاصدها المتعددة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أهمية مشاركة مصر في بورصة لندن الدولية للسياحة هذا العام خاصة بعد قرار الحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، لافتة إلى أن هذا القرار يعود إلى التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومتين المصرية والبريطانية، كما أنه يؤكد على الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر.

وقدمت الوزيرة، الشكر لمنظمي الرحلات والقطاع الخاص على تعاونهم مع الوزارة وعلى جهودهم خلال الفترة الماضية لزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدة أهمية التعاون مع القطاع الخاص وكافة شركاء المهنة لتطوير قطاع السياحة.

واستعرضت الوزيرة، محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي تم إطلاقه من البرلمان المصري كإطار للسياسات العامة، يتضمن أهدافًا واضحة وإجراءات تنفيذية لتحقيقها وذلك لتنفيذ رؤية الوزارة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع وتتماشى مع الاتجاهات العالمية وصولًا للهدف الأشمل وهو "توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به"، لافتة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي تتضمن محاوره العمل على تطبيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أقرتها الأمم المتحدة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى قيام الوزارة بإصدار تقرير المتابعة الأول لهذا البرنامج في سبتمبر الماضي وذلك بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر على إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي في نوفمبر الماضي.

وتحدثت الوزيرة عن النتائج الإيجابية للتطور الذي شهده قطاع السياحة المصري والتي انعكست أيضًا على الإيرادات الدولارية من السياحة في ميزان المدفوعات، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات السياحة وصلت لأعلى مستويات لها في تاريخ مصر مسجلة 12.6 مليار دولار في العام المالي (2018 - 2019)، بزيادة 28% عن العام السابق.

وأكدت الوزيرة، أن تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة انعكس على التقارير الإيجابية والإشادات الدولية بالطفرة التي يشهدها قطاع السياحة المصري، لافتة إلى أن مصر حققت رابع أعلى نمو في الأداء عالميًا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وتقدمت تسعة مراكز ليحتل قطاع السياحة المصري المركز الـ65 عالميًا بعد أن كان يحتل المركز الـ74؛ وذلك وفقًا للتقرير الأخير لمنتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في قطاع السفر والسياحة World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report الذي صدر في سبتمبر 2019.

كما احتلت مصر موقع الصدارة على مستوى أفريقيا في التقرير الذي نشرته Bloom Consulting "بلوم للاستشارات" المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي للدول (العلامة التجارية للدول) في سبتمبر 2019 حيث احتلت مصر المركز الأول وذلك لأول مرة منذ عام 2013.

وخلال الحفل، تم عرض الفيلم الترويجي لحملة "People to People" الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا، والذي لاقي إعجاب الحضور، حيث أشارت الوزيرة، إلى اختيار منظمة السياحة العالمية لهذا الفيلم كأفضل فيلم ترويجي في منطقة الشرق الأوسط وذلك خلال اجتماعات الدورة الـ23 للجمعية العامة للمنظمة والتي عقدت في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية.

وأكدت المشاط، حرص الوزارة على التسويق للمقاصد السياحية المصرية بصورة معاصرة وأكثر حداثة، وذلك من خلال تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر، لافتة إلى إعلان الوزارة في سبتمبر الماضي عن تعاقدها مع مؤسسات ترويج وتسويق عالمية متخصصة في مجالات متعددة لتكتمل عناصر محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وتتضمن هذه المؤسسات: شركة Beautiful Destination العالمية، وشبكة CNN العالمية التي كانت وزارة السياحة قد أعلنت عن تفاصيل شراكتها في مايو الماضي، وشركة Ctrip الصينية، ومؤسسة Discovery العالمية، ومجموعة إكسبيديا Expedia العالمية، وشركة Isobar.

وأضافت الوزيرة: "إدراكًا من الوزارة لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أهم الآليات الترويجية الحديثة على مستوى العالم فقد قامت الوزارة بدعوة واستضافة عدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والمتخصصين في السياحة والسفر من مختلف قارات العالم في زيارة إلى مصر لمدة أسبوع لنشر الصور والكتابة عنها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي يتابعها الملايين وذلك خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام".

وأوضحت الوزيرة، أهمية المتحف المصري الكبير الذي سيكون هدية مصر للعالم، لافتة إلى أن الترويج لافتتاح هذا المتحف في 2020 هو أحد العناصر الرئيسية للحملة الترويجية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، لافتة إلى حرص الوزارة علي الترويج له في كافة المعارض السياحية والفعاليات الدولية التي تشارك فيها الوزارة.

واختتمت الوزيرة، كلمتها بدعوة الحضور لزيارة مصر والاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى زيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه عام 2020.