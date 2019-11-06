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    جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب كمية من السيجار الكوبي

    12:03 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب كمية من السيجار الكوبي

    مطار القاهرة

    القاهرة - أ ش أ"

    أحبطت جمارك مطار القاهرة برئاسة عصام محمدين محاولتي تهريب كمية من السيجار الكوبي.

    وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إنه تم الاشتباه في راكبتين قادمتين من بيروت إلى القاهرة ترانزيت أسوان، وبتفتيش حقائبهما تبين وجود 2000 سيجار كوبي فاخر.

    وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضري تهرب جمركي.

    هذا المحتوى من

    Asha
    مطار القاهرة الجمارك السيجار الكوبي محاولة تهريب
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