السياحة تفوز بجائزة "الريادة الدولية" بفعاليات بورصة لندن

كتب ـ يوسف عفيفي:

فازت وزارة السياحة بجائزة "الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا" لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة.

وقال بيان لوزارة السياحة، إن الجائزة تأتي "تقديرا للجهود المبذولة من الوزارة خلال العامين الماضيين، مما كان له تأثيرا كبيرا على صناعة السياحة في منطقة الشرق الأوسط".

وتسلمت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الجائزة في احتفالية حضرها أكثر من 500 شخصية من كبار المتخصصين العاملين في مجال السياحة والسفر، كما حضر السفير طارق عادل السفير المصري في لندن، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، وعدد من ممثلي الغرف السياحية والقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 والتي تستمر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وشملت فعاليات احتفالية تسليم الجائزة جلسة نقاشية تم خلالها مشاركة تجارب النجاح والأفكار حول مستقبل صناعة السياحة في المنطقة، والتي شاركت فيها الدكتورة رانيا المشاط.

ومن جانبها أعربت وزيرة السياحة خلال كلمتها عن سعادتها بهذه الجائزة، وأنها من الأهمية بمكان حيث يتم منحها خلال بورصة لندن الدولية للسياحة التي تعد من أهم المحافل السياحية على مستوى العالم

ومن جانبه أعرب كيم طومسون، مدير النشر في مجلة (Travel & Tourism News Middle East) TTN” “ للسياحة والسفر، وهي المجلة التي قامت بترشيح مصر للفوز بهذه الجائزة من خلال شراكتها الإعلامية مع بورصة لندن الدولية للسياحة WTM ، عن سعادته بحصول وزارة السياحة المصرية على جائزة "الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا" من بورصة لندن الدولية للسياحة، وأوضح أنه تم اختيار وزارة السياحة المصرية كرائد لهذه الصناعة الهامة في منطقة الشرق الأوسط للفوز بالجائزة هذا العام، وذلك تتويجا لما قامت به خلال العامين الماضيين وكان لها أكبر الأثر على صناعة السياحة والسفر في المنطقة والعالم.

وأكدت راشي سين محررة مجلة TTN، أن وزارة السياحة في مصر أثبت جدارتها للفوز بهذه الجائزة، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر الذي أطلقته وزارة السياحة المصرية، والذي تمت صياغته وتنفيذ محاوره كان له أكبر الأثر على القطاع، كما أنه ساهم في التعزيز من صلابة هذا القطاع الحيوي في مصر، حيث سجلت إيرادات السياحة أعلى مستوى لها على الإطلاق، كما أدى الأمن الذي تتمتع به مصر، وزيادة خطوط الطيران إلى زيادة ثقة المستثمرين.

وأضافت أن العالم ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير، هذا المشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، مؤكدة أن كل هذه العوامل أدت الى استمرار التوقعات بأن الأمور في مصر دائما في طريقها إلى الأفضل.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الجائزة تعكس النجاح المستمر الذى يحققه برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة والذى أشادت به العديد من المؤسسات الدولية، وتأتي تتويجا لجهود الوزارة على كافة الأصعدة محليا ودوليا، والتي انعكست على ايرادات السياحة التي وصلت لأعلي مستويات لها في تاريخ مصر مسجلة ١٢,٦ مليار دولار في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩بزيادة ٢٨% عن العام السابق.