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    "عبدالعال" يُشيد بوزير الاتصالات: نشيط ويؤدي بشكل جيد

    06:04 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    "عبدالعال" يُشيد بوزير الاتصالات: نشيط ويؤدي بشكل جيد

    الدكتور علي عبدالعال

    كتب - أحمد علي:

    أشاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالجهود التي يبذها وزير الاتصالات خلال الفترة الماضية.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الاتصالات، حول تردي أوضاع مكاتب البريد وسوء شبكة الاتصالات في بعض المناطق.

    وقال "عبدالعال" : "وزير الاتصالات من الوزراء النشيطين، الذين يؤدون أداءً جيدا والجميع يلحظ ذلك".

    علي عبدالعال مجلس النواب وزارة الاتصالات

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