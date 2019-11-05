أبوشقة يكشف موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي

كتب- أحمد علي:

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، إن البرلمان سيبحث موعد انتهاء مدته الدستورية، في ضوء أن مدة المجلس 5 سنوات بدأها يوم 10 يناير 2016 وتنتهي في 9 يناير 2021.

قال المستشار بهاء أبوشقة – في تصريحات للمحررين البرلمانيين - إن مدة الـ 5 سنوات هي نص دستوري يحتاج إلى بحث، مضيفا: "نحن أمام نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو، هذه المسائل تحتاج إلى دراسة من الناحية الدستورية لكي نكون أمام وضع يتفق مع النص الدستوري".

وتابع :"هل استمرار المجلس للأسبوع الأول من شهر 10 نعتبره دور انعقاد سادس؟".

وحول إمكانية تشكيل لجنة لدراسة موعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس، قال أبوشقة: "ليس من الضروري تشكيل لجنة محددة لذلك.. هذه المسألة سيتم بحثها بأي صورة من الصور".