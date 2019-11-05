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    حصة الفرد 500 م3.. السيسي: لازم نتوسع في إنشاء محطات تحلية المياه

    03:33 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    حصة الفرد 500 م3.. السيسي: لازم نتوسع في إنشاء محطات تحلية المياه

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتب- أسامة علي:

    قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تتجه نحو إنشاء محطات تحلية المياه.

    وأضاف الرئيس، خلال كلمته، بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب سيناء والسويس، أن جزءًا كبيرًا من مكونات محطات التحلية يتم استيراده من الخارج.

    وأوضح الرئيس، أن هذه الصناعة فيها فرصة للاستثمار في مصر، لعمل جزء من المكونات التي يتم استيرادها، فيما يخص محطات تحلية المياه، مضيفا: "حصة الفرد أصبحت 500 م3/ سنة، وهذا يعتبر فقر مائي، ولازم نتوسع في معالجة وتحلية المياه".

    وتابع: "الصناعة والتصنيع هي الحاجة الوحيدة اللي محتاجنها كلنا: دولة - مستثمرين - رجال أعمال - شباب".

    السيسي مصر محطات تحلية المياه السويس جنوب سيناء المشروعات التنموية

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