المصيلحي: نسعى لفض الاشتباك بين المخابز والمطاحن

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارته تعمل من أجل وجود منظومة لها كفاءة لإنتاج خبز جيد للمواطن.

جاء ذلك للرد على طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير.

وقال الوزير: منذ 2014 حتى 2017، ونحن نعمل على فك اشتباكات المحاسبة بين المطاحن والمخابز، لذلك تم صياغة عقود بأن يجوز للمخبز بتعديل الربط الخاص به لمطحن آخر، كما أنه يحق للمطحن كذلك رفض استلام القمح في حال عدم كفاءته.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، أن محافظة بورسعيد من أقل المحافظات استهلاكًا للخبز.