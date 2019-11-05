رفض إضافة الزوجة للبطاقات.. اقتصادية النواب تواجه وزير التموين بـ5 طلبات إحاطة

كتب- أحمد علي:

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لنظر 5 طلبات إحاطة مُقدمة من عدد من أعضاء البرلمان، جميعها مُوجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية الذى يشارك في اجتماع اللجنة.

وتضمنت طلبات الإحاطة طلبا مقدما من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عزم الحكومة بيع مخبز الشيخ زايد المليونى والمنشأ عام 2011، بتكلفة بلغت 48 مليون دولار من إدارة المنح والمساعدات بوزارة التموين، ما يعد إهدارًا للمال العام، كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن زيادة أسعار السلع في البطاقات التموينية عن سعرها في السوق، والتي يتم صرفها من خلال منافذ بيع التموين وأصحاب فروع جمعيتي.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور بشأن تضارب تصريحات الوزارة وقرار وزير التموين مع ما يطبق في مكاتب التموين بخصوص إضافة الزوجات الذى تم نشره بتاريخ 24/9/2019، في ظل رفض مكاتب التموين العمل بهذا القرار.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور بشأن عدم وجود موظف لتسليم البطاقات وتفعليها بمكتب تموين العمرانية (أ)، حيث تم إيقاف الحساب الإلكترونى الخاص به دون وجود بديل ودون أي دراسة للوضع القائم.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الغنى بشأن إصدار وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بسحب الربط التمويني المقرر على شركتي (شمال القاهرة ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة) وإسناده إلى مطاحن تابعة للقطاع الخاص.​