جامعة القاهرة تستضيف محمد صبحي في ندوة عن الثقافة وبناء الإنسان

القاهرة- (مصراوي):

تستضيف جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الفنان محمد صبحي في ندوة بعنوان "الثقافة وبناء الإنسان"، اليوم الثلاثاء، بقاعة القاسمي بالمكتبة المركزية الجديدة، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.

وقال الخشت، إن جامعة القاهرة تؤدي دورها في مواجهة الفكر المتطرف من خلال الندوات واللقاءات والحوارات المفتوحة مع طلابها، والتي تستهدف تنمية مداركهم تجاه القضايا الوطنية، ورفع قدراتهم في الحوار الموضوعي المبني على العلم.

وأكد أن الفن من أهم آليات تطوير العقل المصري، مشيرًا إلى أن الجامعة تؤمن بأهمية الفن ودوره في تطوير العقل وبناء الوجدان المصري، مؤكدًا حرص الجامعة على نشر الفنون بين الطلاب.

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