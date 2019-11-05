"حقوق الإنسان" يعقد مؤتمرًا لإعلان تسلم مصر رئاسة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، تنظيم مؤتمر صحفي دولي، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تسلم مصر، ممثلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئاسة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحضور ممثلين عن 44 دولة أفريقية أعضاء اللجنة، وممثلين عن الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والبعثات الدبلوماسية في مصر.

وتعد الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بإفريقيا.

وتقدم الشبكة المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء؛ من أجل تعزيز قدراتها، بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحماية والتتبع والنهوض في مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه.

جدير بالذكر أنه تم التوقيع على وثيقة إنشاء الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة المؤتمر السادس للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان الذي عقد بكيجالي، عاصمة رواندا، في أكتوبر 2007، وتم اتخاذ العاصمة الكينية نيروبي مقرًا لها.

وتقوم رؤية الشبكة على تحقيق مسعى توفر كل بلد من بلدان القارة الأفريقية على مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فعالة، مطابقة لمبادئ باريس ومساهمة في تكريس حقوق الإنسان والعدالة لفائدة جميع المواطنين في القارة الأفريقية.