نقابة المحامين تستقبل وفدًا قضائيًا صينيًا لبحث التعاون

كتب- مصطفى علي:

استقبلت نقابة المحامين، اليوم الإثنين، وفدا من مجلس القضاء الصيني، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون والمعرفة وتبادل الخبرات.

وذكر بيان صادر عن نقابة المحامين مساء اليوم الاثنين، أن النقيب العام سامح عاشور، كلف أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، وعبد المجيد هارون، وسيد عبد الغني، وراشد الجندي أعضاء مجلس النقابة العامة، لاستقبال الوفد الصيني المكون من 6 قضاة بمختلف درجات المحاكم الصينية.

وتطرق اللقاء إلى اطلاع الجانبين على أنظمة نقابة المحامين في مصر ونظيرتها الصينية، و نظام القضاء في كلا البلدين، وكيفية عملية إجراء الانتخابات، وعدد أعضاء المجالس بالنقابات، ومناقشة إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين الطرفين لتقديم دورات تدريبية مشتركة.