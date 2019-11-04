"الري": إزالة 32 حالة تعدٍ على نهر النيل في خمس محافظات

كتب- أحمد مسعد:​

تمكنت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري من إزالة 32 حالة تعدٍ على نهر النيل في محافظات (المنوفية - البحيرة - كفر الشيخ - سوهاج - أسيوط)؛ ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء الحملة 49240 حالة تعدٍ.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ عليه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف؛ لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى نيل بدون تعديات، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في عداد النيل.