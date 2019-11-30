أيمن رشوان: "الإعلام زي الطب مينفعش أي حد يشتغل فيه"

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور أيمن رشوان، مقدم برنامج "الدكتور" على فضائية "القاهرة والناس"، إنه كان يرغب في تقديم برنامج سياسي عن اليهود عام 2005 قبل تقديم برامج الطب.

وأضاف رشوان، خلال ندوة الصحة والإعلام التي ينظمها نادي "ليونز هارموني"، مساء اليوم السبت، أنه كان يريد تقديم برنامج عن اليهود، وسياستهم وكيفية تربية أولادهم ودورهم في هوليود، مضيفًا: "غيرت رأيي في 2005 عندما شاهدت برنامج يقدم معلومات طبية خاطئة، منها وضع قدم على قدم يسبب العقم، والوقوف على الرأس يمنع الصلع".

وأوضح رشوان: "الإعلام زي الطب، له معايير معينة ومينفعش أي حد يشتغل فيه"، مضيفًا أن أخطر شيئ على الأمة هي تحقيق مقولة "نصف عالم ونصف طبيب"، لافتًا إلى أن الطب لو تحول إلى تجارة ستحدث كارثة.

ولفت إلى أنه كان يستطيع الكشف على المرضى عندما كان في السنة الأولى من كلية الطب، مضيفًا: "كنت بكشف على الناس وأكتبلهم علاج وأخد فلوس".