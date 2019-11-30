خيري رمضان: مصر حجر عثرة أمام مخطط إسقاط المنطقة

كتب- أسامة علي:

قال الإعلامي خيري رمضان، إن الإعلام يعكس الواقع الذي يعيشه المجتمع، مضيفًا أنه إذا كان الواقع مريحًا، سيكون الإعلام مريحًا، موضحًا أن مصر تمر بمرحلة انتقالية صعبة.

وأضاف خيري خلال ندوة الصحة والإعلام التي ينظمها نادي "ليونز هارموني"، أن منطقة الشرق الأوسط مليئة بالخوف، ومصر حجر عثرة أمام تنفيذ مخطط إسقاط المنطقة، موضحًا: "نعمل اقتصاد جيد في وقت العالم كله يعاني من التراجع الاقتصادي وعلى رأسها دول الخليج وأمريكا".

وأوضح رمضان، أن أي قرار سياسي يحتكم إلى ظروف عديدة، وبالتالي يصبح الإعلامي مهتز، موضحًا أن الإعلام لا ينمو إلا في مجتمع حر، بينما أي نظام يحتاج إلى إعلام مهجن.

وشدد رمضان على أن هناك أولوية بين حرية الإعلام والدولة، فهناك إعلام محرض ومتربص يقف خلفه أجهزة مخابرات كبيرة.​