المفتي يشارك في ندوة "تطوير العلوم الفقهية" ويلقي كلمة رئيسية بسلطنة عمان

كتب- محمود مصطفى:

توجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، صباح السبت، إلى سلطنة عمان للمشاركة في أعمال ندوة "تطور العلوم الفقهية في عُمان"، في نسختها الخامسة عشرة، تحت عنوان "فقه الماء في الشريعة الإسلامية أحكامه الشرعية وآفاقه الحضارية وقضاياه المعاصرة".

ويلقي المفتي كلمة رئيسية في المؤتمر الذي تنعقد أعماله في العاصمة العُمانية مسقط في الفترة من 1 - 3 ديسمبر.

يرافق المفتي في الندوة الدولية، الدكتور مجدي عاشور - المستشار العلمي والأكاديمي، الذي يشارك ببحث بعنوان: "فتاوى الماء في الفقه المالكي.. قراءة تحليلية".

ويدور موضوع الندوة حول الأصول الشرعية والأنظمة الإسلامية والفتاوى لفقه الماء، وقراءة التراث الإسلامي حوله، والقضايا القانونية والمستجدات المعاصرة وأحكام البحار.

ويشارك في الندوة 57 من كبار العلماء والفقهاء والمفتين ورجال القانون من عدد من الدول على رأسها مصر والجزائر، والمغرب، وسوريا، والبحرين، واليمن، والأردن، وإيران، والسعودية، ولبنان، وليبيا، وباكستان، والهند، والعراق، وروسيا الاتحادية، وإندونيسيا.​