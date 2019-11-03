رئيس الوزراء أمام البرلمان: "قوى الشر" تطمع في زعزعة استقرار البلاد

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قدّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف، والذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، مضيفًا أن "ذلك يذكرنا بأن سيناء ستظل أمانة في أعناقنا نحافظ عليها من قوى الشر والظلام".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، الذي يحضرها رئيس المحكومة، لإلقاء بيان الحكومة حول إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

وأشار مدبولي إلى أن قوى الشر والظلام تطمع في زعزعة أمن واستقرار مصر، قائلًا: "وهذا لن يتم على بلد يحفظها الله وجندها من خير أجناد الأرض".

وأكد رئيس الوزراء، أن العمليات الإرهابية لن تعطل التنمية، لاسيما وأن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في عمليات الإصلاح، وبناء البلاد والإصلاح الاقتصادي، ما يدفع بعض المنظمات الدولية للإشادة بالأوضاع في مصر.

وجدّد مدبولي التأكيد على التزام الحكومة في حماية الحريات العامة، والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

وقال: "نرجو من الله أن تسهم حالة الطوارئ في مواجهة الإرهاب والإرهابين، واستكمال خطة التنمية لمصر".

ويشمل القرار 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر عام 2019 ميلادية. وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر.​