وزير الأوقاف يفتتح أعمال لجان "الأعلى للشئون الإسلامية"

كتب- محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ظهر الأحد، أعمال لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمقر المجلس بجاردن سيتي.

وتتكون اللجان من: لجنة موسوعة الفقــــــه الإسلامي، ويرأسها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ولجنة إحياء التراث، ويرأسها الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ولجنة الإعـــــــــــــلام، ويرأسها الدكتور سامي محمود الشريف، ولجنة السنة والسيرة النبوية، ويرأسها الدكتور أحمد عمر هاشم، ولجنة المرأة والأسرة، وترأسها الدكتورة آمنة محمد نصير، ولجنة الدراسات القرآنية، ويرأسها الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد، ولجنة التثقيف العام، ويرأسها الدكتور مصطفى محمد الفقي، ولجنة الفكر والحضارة الإسلامية، ويرأسها الدكتور بكر زكى عوض.

وتتكون اللجان من: لجنة اللغات والترجمة والحوار الحضاري، والدكتور طه إبراهيم أحمد بدوي، ولجنة المستجدات وتفكيك الفكر المتطرف، ويرأسها الدكتور عبد الله مبروك النجار، ولجنة المؤتمرات والندوات والعلاقات، ويرأسها الدكتور مصطفى محمد العرجاوي، ولجنة الدراسات الأفريقية، ويرأسها الدكتور سيد فليفل.