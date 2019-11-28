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"الزراعة": إزالة 87 حالة تعد على الأراضي في 5 محافظات

12:02 م الخميس 28 نوفمبر 2019
"الزراعة": إزالة 87 حالة تعد على الأراضي في 5 محافظات

إزالة 87 حالة تعد على الأراضي في 5 محافظات

القاهرة - أ ش أ:

أكد المهندس حسن جودة، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، قيام مديريات الزراعة بالمحافظات بإزالة 87 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في خمس محافظات.

وقال جودة - في تصريح اليوم الخميس - إن هذه الحالات شملت إزالة 16 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 7 قراريط بالقاهرة ، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعد بمحافظة كفر الشيخ، و61 حالة بمركز نجع حمادي بقنا، 4 حالات بمحافظة الإسكندرية بمساحة 5 قراريط، وإزالة 4 حالات تعد على أراض زراعية بمحافظة البحيرة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار مواصلة الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع مديريات الزراعة المحافظين، تكثيف لجان الرصد والتتبع لأي حالة تعد على الأراضي الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا.

وأشار جودة إلى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف والإبلاغ عنها والتصدي لها في الحال وإزالتها في المعهد وقبل تفاقمها، حفاظا على الرقعة الزراعية.

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تعديات الأراضي إزالة التعديات وزارة الزراعة

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