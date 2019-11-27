المتحدث العسكري ينشر قائمة الاتهامات الموجهة لهشام عشماوي (فيديو)

القاهرة - مصراوي:

نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، لقائمة الاتهامات الموجهة للإرهابي هشام عشماوي.

كانت المحكمة العسكرية، قضت اليوم، بالإعدام شنقًا على المتهم هشام على عشماوي، في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"الفرافرة"، ومقيدة برقم (1/ 2014) جنايات عسكرية.

وأسند لـ"عشماوي" 14 اتهامًا، يأتي على رأسها المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم في 5 مايو 2013، عن طريق رصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويفجرها أثناء مرور الموكب.

واشترك المتهم في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، فيما ضلع بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية.