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ضبط مستحضرات تجميل مهربة مع راكبة في مطار القاهرة

11:03 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
ضبط مستحضرات تجميل مهربة مع راكبة في مطار القاهرة

مستحضرات تجميل مهربة

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأربعاء، إنه تم الاشتباه في راكبة مصرية قادمة من الشارقة، وبتفتيش حقائبها تبين وجود 341 عبوة من مستحضرات التجميل، مشيرًا إلى أن جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

جمارك مطار القاهرة مستحضرات تجميل مهربة مطار القاهرة

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