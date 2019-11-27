رئيس الوزراء يصدر اللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم الشهداء

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإصدار اللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والحربية والأمنية وأسرهم المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم الأربعاء، على أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا في جميع أنحاء الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

ونصت اللائحة على أن الهدف من الصندوق هو تكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والحربية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم، وفقا لأحكام القانون وطبقا للوائح الداخلية التي يصدرها المجلس، وله في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية والدعم.​