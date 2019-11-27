الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين المحافظين الجدد ونوابهم

كتب - محمود مصطفى:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين 16 محافظًا جديدًا، و23 نائبًا للمحافظين.

وضمت قائمة المحافظين:

عبدالحميد عبدالعزيز محافظًا للقليوبية

جمال نور الدين محمد زكي محافظًا لكفر الشيخ

عصام سعد إبراهيم محافظًا لأسيوط

أحمد عبدالله الأنصاري محافظًا للفيوم

طارق رحمي محافظًا للغربية

طارق الفقي محافظًا لسوهاج

محمد السيد طاهر الشريف محافظًا للإسكندرية

خالد شعيب محمود حسين محافظًا لمطروح

أشرف غريب الدرديري محافظًا لقنا

شريف فهمي سعد بشارة محافظًا للإسماعيلية

أشرف عطية عبدالباري محافظًا لأسوان

عمرو محمد حنفي محمود محافظًا للبحر الأحمر

إبراهيم أحمد إبراهيم الشهاوى محافظًا للمنوفية

محمد هانى جمال الدين محافظًا لبنى سويف

أسامة محمد حسن حسنين القاضى محافظًا للمنيا

أيمن عبدالمنعم مختار حسن محافظًا للدقهلية

وتضمنت قائمة نواب المحافظين:

الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم نائباً لمحافظ المنيا

الدكتور حسام الدين فوزي عبدالفتاح أبوسيف نائباً لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية

أحمد محمد النبوي حامد عطا نائباً لمحافظ الغربية

الدكتور سمير محمد محمد حماد نائباً لمحافظ القليوبية

الدكتورة جاكلين عازر عبدالحليم عازر نائباً لمحافظ الإسكندرية

الدكتور حازم عمر أحمد عمر علي نائباً لمحافظ قنا

الدكتورة غادة يحيى أبوزيد عبادي نائباً لمحافظ أسوان

الدكتور أحمد محمود عبدالمعطي حسين نائباً لمحافظ الشرقية

المهندسة إيناس سمير محمد حافظ نائباً لمحافظ جنوب سيناء

المهندس عمرو عثمان محمد نعمان نائباً لمحافظ بورسعيد

المهندسة لبنى عبدالعزيز حبيب السيد نائباً لمحافظ الشرقية

عمرو مجدي مصطفى البشبيشي نائباً لمحافظ كفر الشيخ

بلال محمد السعيد عبد الحفيظ محمد حبش نائباً لمحافظ بني سويف

المهندسة جيهان محمد عبدالمنعم محمد نائباً لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

إبراهيم ناجي عبدالفتاح الشهابي نائباً لمحافظ الجيزة

هيثم فتحي الشيخ محمد نائباً لمحافظ الدقهلية

أحمد سامي عدلي إبراهيم القاضي نائباً لمحافظ سوهاج

هند محمد أحمد عبدالحليم نائباً لمحافظ الجيزة

إسلام محمد إبراهيم إبراهيم عبده نائباً لمحافظ دمياط

محمد إبراهيم لطفي موسى نائباً لمحافظ المنوفية

دينا محمد الدسوقي محمد عثمان نائباً لمحافظ مطروح

أحمد شعبان أحمد سليمان محمد نائباً لمحافظ أسوان

الدكتور محمد عماد عبدالقادر عثمان نائباً لمحافظ الفيوم