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"صناعة الوفد" تطالب بمتابعة تنفيذ تشريعات تشجيع الصناعة

12:03 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
"صناعة الوفد" تطالب بمتابعة تنفيذ تشريعات تشجيع الصناعة

حمدي قوطة رئيس لجنه الصناعة بحزب الوفد

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة متابعة تنفيذ التشريعات التي أصدرها البرلمان لتشجيع الصناعة، ومنها تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون أملاك الدولة الخاصة الذي بموجبه آلت الولاية على الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وطالب قوطة، في بيان، اليوم بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية ومتابعة مدى التزام الهيئات الحكومية بتطبيقه.

كما طالب رئيس صناعة الوفد، بمواجهة المعوقات التي تعيق عمل المستثمرين على أرض الواقع وبحث سبل التغلب عليها لتحسين مناخ الاستثمار بما يعود في النهاية بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري.

حزب الوفد تشجيع الصناعة حمدي قوطة

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