أمطار ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 48 ساعة على مدار اليومين المقبلين "الثلاثاء ـ الأربعاء".

وقالت الهيئة، من المتوقع أن يسود، الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الغربية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على باقي أنحاء الجمهورية نهارًا مائل للبرودة ليلًا، بالنسبة لهذا الوقت من السنة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا قد تمتد إلى شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، وتنشط الرياح على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنشط على البحر المتوسط، الأمر الذي سيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء "الصغرى والعظمي":

السواحل الشمالية الغربية 25 16

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 19

الوجه البحري والقاهرة 28 18

شمال الصعيد 30 18

جنوب سيناء والغردقة 29 20

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 31 18

وعن طقس الأربعاء، قالت الهيئة، إنه المتوقع أن يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس دافئ على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الغربية، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على شمال الصعيد والسواحل الشرقية، حار على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على شمال الدلتا والسواحل الشمالية، قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية مثيرة للرمال والأتربة، الأمر الذي سيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء "الصغرى والعظمي"

السواحل الشمالية الغربية 23 12

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 17

الوجه البحري والقاهرة 24 14

جنوب سيناء والغردقة 28 20

شمال الصعيد 26 15

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 30 19

​