وزيرة الثقافة تعتمد أجندة الموسم الجديد لأكاديمية الفنون بروما

كتب - محمد عاطف:

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، صباح اليوم الإثنين، أجندة فعاليات النشاط الثقافي والفني للأكاديمية المصرية للفنون بروما ( إيطاليا).

وقالت عبد الدايم، في بيان اليوم، إن الأكاديمية المصرية للفنون بروما تعد نافذة وبوابة لقوة مصر الناعمة على أوروبا من خلال ما تقدمه من أنشطة فنية وفكرية طوال العام، كما أنها تعد أحد أذرع الدبلوماسية الثقافية التي تؤدي دورها على مدار عقود.

وأوضحت أنه تم إعداد برنامج فني وفكري متميز لموسمها الثقافي الجديد يتمشى مع إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتمثل أحد أهدافها التأكيد على الريادة الثقافية المصرية.

من جانبها قالت الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية إن الموسم الجديد لأنشطة الأكاديمية المصرية للفنون بروما يحمل شعار الثقافة مرآة الشعوب ... مصر وإيطاليا حوار الفن والإبداع.

وأشارت يوسف إلي أن الموسم الجديد ينطلق قبل نهاية نوفمبر الجارى بمعرض للفن التشكيلي بعنوان " أسوان بين الماضى والحاضر " وذلك ضمن احتفالات اختيار مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى ، يليه حفل لفرقة أسوان للفنون الشعبية والتى تعكس ملامح من الفلكلور والتراث الشعبى فى الجنوب إلى جانب عرض عدد من الافلام التسجيلية عن المدينة.

وتابعت أن برنامج النشاط لهذا الموسم 2019 - 2020 يعتمد على عدة محاور رئيسية تضم إستقبال طلاب البعثة الفنية المصرية الحاصلين على جائزة الدولة للإبداع الفني ( دفعة الفنانة جاذبية سري ) ، إلى جانب مواصلة السعى لتعزيز مفهوم الهوية الثقافية من خلال إقامة بعض الفعاليات الهامة التى تشمل الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية حيث يتم عقد ندوة تتناول القيم الفنية للخط العربي مع تنظيم ورش عمل عن الخطوط العربية ، إقامة حفل للغناء والموسيقى العربية.

وأضافت أن النشاط يشمل نادي سينما الأكاديمية - حفلا لمجموعة من فنانى دار الاوبرا المصرية - معرضا عن التأثيرات الفنية المتبادلة بين مصر وإيطاليا عبر العصور - محاضرة عن التأثيرات الفاطمية الفنية فى صقلية - ورش عمل للحرف التراثية والحكى - سلسلة ندوات عن الحضارة المصرية عبر العصور، بمشاركة مستشرقين ايطاليين - معارض تشكيلية لمبدعين ورموز من الفنانين المصريين الذين تولوا رئاسة الأكاديمية بروما عبر تاريخها - فعالية فنية بالتنسيق مع مؤسسة بنديتى الإيطالية - جولات تعريفية بالحضارة المصرية فى معالم العاصمة الايطالية - عرض موسيقي لفرقة براس باند.

وأكدت أن الفعاليات تتضمن أيضاً الاحتفال باليوم العالمى للمرأة واليوم العالمى للفرانكفونية - أمسية بالتعاون مع دار الكتب بمناسبة مرور 150 عاما على تأسيس دار الكتب تتضمن عرض مستنسخات ، ندوة ثقافية وأخرى عن الآثار الغارقة بالتعاون مع مركز الآثار الغارقة ، معرض فوتوغرافى - سلسلة أيام ثقافية مصرية تشمل غناء أوبراليا ، عروض باليه ، فنون فلكلورية وتشكيلية وغيرها - إعداد الجناح المصري للمشاركة في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضارى ، كذلك إقامة إحتفالية خاصة للمثال محمود مختار بمناسبة مرور 100 عام على إبداعه تمثال نهضة مصر تضم معرضا ، ندوة ثقافية ، فيلم تسجيلي وورشة عمل للأطفال في فن النحت.

كما سيتم عرض أوبرا مصر الطريق مترجمة إلى اللغة الإيطالية احتفالا بذكرى رحلة العائلة المقدسة ، إلى جانب عودة تنظيم زيارات أطفال المدارس الإيطالية لمعرض مستنسخات توت عنخ آمون بهدف الترويج لمصر وحضارتها العريقة إلى جانب القاء الضوء على الإنجازات المعاصرة ، وفعالية كبرى للاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير وتختتم الفعاليات بحفل للموسيقار الكبير راجح داوود خلال شهر يوليو 2020.