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محافظ القاهرة يستجيب لحالة "ماما ناهد" ويقرر نقلها إلى دار رعاية

09:49 م الأحد 24 نوفمبر 2019
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كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بنقل سيدة مسنة من ذوي الإعاقة، تجلس في الشارع بأول منطقة كوبري أبوالعلا، بوسط القاهرة، إلى إحدى دور الرعاية في حلوان، بعد ساعات من انتشار مشكلتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم الأحد، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية المحتاجين ومحدوي الدخل: "واستجابة لذلك، وجه محافظ القاهرة، محمد كمال، مستشار محافظ القاهرة، ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بالاتجاه إلى مقر وجود السيدة واتخاذ اللازم، ونقلها إلى إحدى دور الرعاية وتم اصطحابها إلى دار عقيلة السماع في حلوان".

ونشر مجموعة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشكلتها الخاصة بعدم توافر مسكن لها، وطلبها بتوفير غرفة وكرسي متحرك لتسهيل الحركة عليها، نظرًا لبتر ساقيها.​

دار رعاية ذوي الإعاقة خالد عبدالعال فيسبوك

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