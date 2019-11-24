"سلامة": استراتيجية تطوير الأهرام تشمل إطلاق قناة تلفزيونية وإذاعة

كتب - مصطفى علي:

قال عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن المؤسسة تمثل 45% من قوة الصحافة القومية المصرية على صعيد العمالة والقوة البشرية.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإطلاق مشروع بوابة الأهرام الرقمية، اليوم الأحد.

وأوضح أن استراتيجية تطوير الأهرام حتى 2025 تشمل إطلاق قناة تليفزيونية للأهرام وإذاعة فضلا عن البوابة الرقمية التي يتم تدشينها اليوم.

وأضاف: مؤسسة الأهرام تسعى لتعزيز مشروعاته الاستثمارية في أصوله، حيث يوجد مشروعان مهمان جدا للأهرام في الغردقة والقرية الذكية ويجري الانتهاء منهما، كما نتشاور مع الأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة بشأن مشروعين آخرين هما إنشاء نادٍ واستثمار أرض الأهرام بالمقطم.

ووجه "سلامة" الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لموافقته على زيادة عدد كليات جامعة الأهرام الكندية بواقع 50% خلال السنوات الأخيرة.

ونوه بأن هناك مشروعا مع بنك القاهرة تم بموجبه إسقاط 85 مليون جنيه من ديون الأهرام.