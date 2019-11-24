"الإسكان": حملة لإزالة التعديات بالفيوم الجديدة

كتب-محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إن جهاز المدينة شن حملة لإزالة التعديات الواقعة على قطعة أرض بمساحة(6300م2) تقريباً بمنطقة الامتداد الغربي للمدينة، بالتنسيق مع شرطة التعمير، والإدارات المعنية بجهاز المدينة.

وأضاف "صميدة"، في بيان اليوم، إن الحملة تمكنت من تنفيذ قرار إزالة التعدي الواقع على قطعة الأرض، وأسفرت عن إزالة بنايات عشوائية، وزراعات في المهد، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية كافة، وتم التشديد على مرتكبي التعديات بعدم العودة مرة أخرى، حيث تجهض تلك التعديات الجهود المبذولة في استكمال وتنمية المدينة، وخاصةً مشروع الإسكان الاجتماعي.

وفي سياق آخر، صرح رئيس الجهاز، بأنه تم بيع محلين تجاريين وصيدلية، والمنشأة حديثا بالحي الثالث بقطاع ابني بيتك بالمدينة، بمساحات تتراوح من (15م2 : 30م2) للمحلين، بأنشطة مختلفة، ومساحة (31م2) للصيدلية، وذلك في مزاد علني لزيادة الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وأضاف وصل سعر بيع المتر المربع الواحد للصيدلية إلى 17 ألف و700 جنية، بينما وصل سعر بيع المتر مربع بالمحل بنشاط" كافتيريا" إلى 12 ألف جنيه، وسعر المتر مربع لمحل بنشاط "سوبر ماركت" إلى 13 ألف جنيه تقريبا.