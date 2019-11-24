ارتفاع 6 درجات وأتربة ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد غدًا الاثنين، ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 29 إلى 30 درجة مئوية.

يأتي هذا في الوقت الذي يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة، وبلغت درجة الحرارة بالقاهرة 24 درجة.

وقال شاهين لمصراوي، إن الارتفاع الحالي في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام بنحو 5 إلى 6 درجات مئوية تقريبا، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى تأثر البلاد برياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية.

وأشار إلى نشاط رياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، مما يقلل من مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق المكشوفة ولكنها لا تصل لحد العاصفة، موضحا أن سرعة الرياح تتراوح ما بين 25 إلى 30 كيلو متر في الساعة.

ونصح شاهين، المواطنين، بمتابعة النشرة الجوية بشكل يومي للتعرف على درجات الحرارة اليومية، والارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار، لتحديد نوعية الملابس، حيث لا زلنا نعيش فصل الخريف ونحن نعيش فترة تقلبات جوية، وبصفة عامة يفضل اصطحاب "جاكيت" أثناء التواجد خارج المنزل خلال الساعات المتأخرة من الليل أو من الساعات المبكرة من الصباح.