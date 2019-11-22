رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر: استبدال شبكات التليفونات بألياف ضوئية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، البدء في مد كابلات من الألياف الضوئية لاستبدال الشبكة النحاسية القديمة للتليفونات بشبكات فايبر "FTTH"، والتي توفر سرعات عالية لخدمة الإنترنت "فائق السرعة" تصل إلى أكثر من 100 ميجابايت، للعمل على استقرار الخدمة المقدمة للسكان، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.

وأضاف الشربيني: "سيتم إنشاء صواعد للكابلات بالنسبة للعمارات بالمدينة، حيث سيتم إقامة صواعد داخلية لتوصيل كابلات الألياف الضوئية في حالة عدم صلاحية الصواعد القديمة أو عدم توافرها، بالإضافة إلى مراجعة الوصلات لضمان جودة ومستوى الخدمة المقدمة التي سيحصل عليها العميل".

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي جهاز المدينة، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، لرفع جودة الخدمات التليفونية المقدمة للسكان، وتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة بمدينة 6 أكتوبر.​