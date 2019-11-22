أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

البابا تواضروس يهنئ غادة والي: فخر لكل مصري

05:09 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
البابا تواضروس يهنئ غادة والي: فخر لكل مصري

البابا تواضروس الثاني

القاهرة - أ ش أ:​

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بمناسبة اختيارها مديرة تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وجاء نص البرقية كالآتي: "الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، يسرني أن أهنئكم بمناسبة تعيينكم مديرة تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.. إن توليكم هذا المنصب الرفيع هو نتيجة لما هو مشهود لكم به محليًا ودوليًا من خبرة وكفاءة وتميز وهو فخر لكل مصري.. ونحن إذ نهنئ أنفسنا بهذا النجاح ننضم لصفوف أبناء مصر الذين يشعرون ببالغ الفخر بمعاليكم كأحد أبناء مصر الذين طالما تفوقوا في المحافل الدولية ورفعوا اسم مصر خفاقًا، متمنين لكم دوام النجاح والتوفيق".

هذا المحتوى من

البابا تواضروس الثاني غادة والي الأمم المتحدة وزارة التضامن الاجتماعي

الخبر التالى:

برلماني: مشاركة السيسي في قمة العشرين يعكس دور مصر في أفريقيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تأهل مصر وكوت ديفوار.. جنوب أفريقيا تضمن الظهور بالأولمبياد بالفوز على غانا