افتتاح الرئيس مؤتمر إفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية يتصدر عناوين الصحف

القاهرة - أ ش أ:

سلطت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة الضوء على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات "مؤتمر إفريقيا 2019" فى نسخته الرابعة بالعاصمة الادارية الجديدة اليوم، مبرزة أن المؤتمر يعقد تحت شعار "استثمر في إفريقيا" بحضور رؤساء دول ورؤساء حكومات افريقية بالاضافة الى كبار المستثمرين والشركات ورواد الاعمال من دول القارة السمراء.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي سيفتتح فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019 فى نسخته الرابعة بالعاصمة الادارية الجديدة اليوم، مشيرةً إلى أن المؤتمر يستعرض عددا من المشروعات الكبرى لتعزيز التنمية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى بين الدول الافريقية ولاسيما فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتصنيع والتطوير التكنولوجي.

وأضافت الصحيفة أن مصر تبدأ - في إطار دورها المحوري المتصاعد بالقارة - رؤية شاملة للتنمية المستدامة فى افريقيا التى تزخر بامكانات وثروات هائلة، وتعتبر مصر أن التكامل والتعاون الاقتصادي القاري عنصر ضروري لتعزيز معدلات النمو وخلق فرص عمل وتمكين الشباب والنساء ضمن أجندة 2063 وهو ما ينعكس على تحسين حياة شعوب القارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فعاليات المؤتمر ستتواصل على مدى يومين بمشاركة مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية وشركاء التنمية والمجتمع المدني.

وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد استمرار الحكومة في اتخاذ العديد من الخطوات والاجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية مع العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين؛ بما يسهم في ضخ المذيد من استثماراتهم الجديدة والتوسع فى القائم منها.

وأضافت أن مدبولي أشار إلى بدء تطبيق قرارات الافراج الجمركي عن البضائع بالموانى ، فضلا عن البدء فى تنفيذ القائمة البيضاء التى تضم عددا من الشركات الملتزمة، وذلك للاستفادة من مزايا الإفراج بنظام المسار الاخضر بالموانئ والمنافذ الجمركية، الذي يستهدف تطبيقه تقليص زمن الافراج وتقليل نفقات التخليص الجمركي وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولي شدد - خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة أمس - على تفعيل المقترح الخاص بعدم الاعتداد بالفحص الفردى من جانب اى جهة من الجهات المعنية بالفحص على أن يكون الفحص المعتمد هو ما يتم من خلال اللجنة المشتركة للحاويات والتي تتولى تحديد موعد محدد لفتح الحاوية مرة واحدة للفحص بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية.

رئاسيًا، أبرزت صحيفة (الأخبار) قرار الرئيس السيسي رقم 55 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الالمانية بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة العلوم التطبيقية فى العاصمة الادارية الجديدة والموقعة فى برلين بتاريخ 29/10/2018.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أصدر أيضًا القرار رقم 570 لسنة 2019 بإلغاء ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 2019 من تعيين عبير محمد اسماعيل علم الدين الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين، وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية الصادرة أمس تعيين أمل محمد عبدالحميد عفيفى الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه من المنتظر ان ينطلق فى الساعة 8و11 دقائق مساء اليوم القمر الصناعى المصرى الثاني (طيبة 1)، الذي يزن 5600 كيلو جرام من قاعدة جويانا بمدينة كورو بأمريكا الجنوبية بواسطة الصاروخ اريان 5 التابع لشركة اريان سبيس الفرنسية . موضحة أن القمر مخصص للاتصالات والانترنت العريض النطاق.

بدورها، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القول - خلال اجتماع مجلس الوزراء - إنه بإطلاق هذا القمر ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات؛ بما يمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وهو ما يسهم فى دعم جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقًا لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الامثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى ووضع مصر فى المكانة التى تليق بها والتى تستحقها اقليميا ودوليًا.

وفي شأن التعليم، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزير التربية والتعليم الفني استعرض أمس نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وافريقيا بالنسبة للتعليم الفني وتعزيز سبل التعاون بين مصر وألمانيا بمجال التعليم.

وأضافت أن وزير التربية والتعليم أوضح أنه شارك في فعاليات تقديم عرض حول مستقبل التعليم الفنى فى مصر بالمنتدى الألمانى الأفريقى للتعليم والتدريب الفنى والمهنى تشكيل مستقبل العمالة بحضور الدكتور سعيد امزازى وزير التربية الوطنية والتكوين المهنى والتعليم العالي والبحث العلمى بالمملكة المغربية ووزير التعليم المهني والتدريب بدولة توجو، بالإضافة إلى وزير العمل والتدريب المهني والحرف اليدوية بدولة السنغال ووزير التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار بدولة بوركينا فاسو ووزير التعليم بدولة غانا.

ونقلت عن شوقى القول إن الوزارة طرحت سبلا جديدة تسهل وتشجع على الاستثمار فى مجال التعليم الفنى من خلال التوسع فى تطبيق نظام المدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية التى تقدم مدارس فنية ذات جودة دولية مع شركاء الصناعة بالعالم، كما تطرق الى فتح افاق جديدة للتعاون مع مستثمرين من دولة ألمانيا رصدت أكثر من 130 مليون يورو للمرحلة الأولى من عملية تطوير التعليم الفني في مصر التي تبدأ مع بداية عام 2020.​