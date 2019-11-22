​حدث ليلاً| صلاح يحلم بالأوليمبياد والديب يكشف الحالة الصحية لسوزان مبارك

(مصراوي):

شهدت ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أحداثًا مهمة على الصعيدين الملحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

"حلم ولكن لم أطلبه".. مصراوي يكشف موقف صلاح من المشاركة من الأوليمبياد

علم مصراوي أن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لديه رغبة قوية في الظهور مجدداً مع المنتخب المصري في أوليمبياد طوكيو، والتي اعتبرها حلمًا يتمنى تحقيقه.

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أول تعليق من فريد الديب على شائعة وفاة سوزان مبارك

أدلى فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تصريحات أمس علق بها على ما أثير مؤخرًا حول وفاة سوزان مبارك.

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بوتين: مستمرون في تطوير نظام صاروخي "لا نظير له في العالم"

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواصلة استكمال مشروع بلاده الأحدث لنظام الدفع الصاروخي- الذي لقي موظفون مصرعهم خلال اختباراته، في مدينة سفيرودفينسك الروسية- ووصفه بأنه بلا نظير في العالم.

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طارق مصطفى: سنضم 6 لاعبين من المنتخب الأوليمبي.. وتأثرنا بغياب فتحي وكوكا

أعلن طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الأول عن ضم من 6 إلى 7 لاعبين لصفوف المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة، في الأماكن التي يحتاجها الفريق.

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غرفة السياحة تشدد بمعاقبة الشركات المقصرة في حق المعتمرين

أعلن أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية والمتحدث الرسمي باسم البوابة، عن معاقبة شركات السياحة المقصرة في حق المعتمرين المصريين خلال الموسم الجديد. كما كشف عن إجراء يمكن المعتمرين التقدم باستغاثة أو شكوى.

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"المحور" توقف برنامج "شريان الخير" لعبد الله رشدي

أعلنت قناة "المحور"، في بيان اليوم الجمعة، وقف برنامج "شريان الخير"، الذي يقدمه الداعية عبد الله رشدي.

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