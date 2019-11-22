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أول تعليق من فريد الديب على شائعة وفاة سوزان مبارك

12:00 ص الجمعة 22 نوفمبر 2019
أول تعليق من فريد الديب على شائعة وفاة سوزان مبارك

فريد الديب

كتب- حاتم أبو النور:

نفى فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ما أثير مؤخرًا حول وفاة سوزان مبارك، قائلًا: "معلومات مغلوطة غير صحيحة".

وأضاف "الديب"، في تصريح لـ"مصراوي"، الخميس: "السيدة سوزان مبارك بالفعل تتواجد في أحد المجمعات الطبية الكبرى بالقاهرة، وقد حُجزت في العناية المركزة إلا أن صحتها الآن أصبحت في تحسن مستمر".

وكان علاء مبارك، رد على أحد متابعيه بسؤالها: "السيدة سوزان مبارك.. ما مدى صحة الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا؟"، قائلاً: "أخبار كاذبة حضرتك لا أساس لها من الصحة، وخير إن شاء الله".

ونشر تويتة في وقت سابق من اليوم الخميس، مرفقة بصورة سوزان مبارك، وقال فيها: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعوا الله أن يتم شفائها على خير، وأن تعود إلى بيتها في القريب العاجل".

فريد الديب محمد حسني مبارك سوزان مبارك علاء مبارك وفاة

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