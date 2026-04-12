أعلنت السلطات الباكستانية، عن وصول السفينة "إم في سيلين" إلى ميناء كراتشي، لتكون أول سفينة حاويات متجهة إلى البلاد تنجح في العبور بعد إعادة فتح مضيق هرمز، الذي شهد اضطرابات عنيفة دامت لأكثر من شهر بسبب الصراع المشتعل في الشرق الأوسط.

استئناف تجارة الحاويات

أكد صندوق ميناء كراتشي، في بيان نقلته صحيفة "إكسبرس تريبيون"، اليوم الأحد، أن السفينة التي تشغلها شركة "إن إل سي رست" بسلام في الميناء قادمة من منطقة جبل علي بدولة الإمارات.

وأوضح البيان، أن هذا الوصول يُمثّل "إشارة قوية" لاستئناف التجارة الدولية بالحاويات، ويعزز الثقة في استقرار سلاسل الإمداد البحري التي تضررت بشدة خلال الفترة الماضية.

تنسيق لوجستي ناجح

أشار الصندوق الحكومي إلى أن نجاح الرحلة يعكس التنسيق الفعال بين كافة الأطراف المعنية في قطاعات الموانئ والشحن والخدمات اللوجستية لضمان استمرارية عمليات الشحن رغم التحديات الأمنية.

كواليس كسر الحصار

على الرغم من "الإغلاق الفعلي" لمضيق هرمز منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، إلا أن باكستان نجحت في الحفاظ على تدفق شحنات النفط بفضل ترتيبات خاصة مع الجانب الإيراني، ومع ذلك سمحت هذه التفاهمات لشركات النقل المسجلة بضمان مرور الحاويات والناقلات عبر المضيق، مما ساهم في تخفيف حدة أزمة الإمدادات حتى الانفراجة الأخيرة.