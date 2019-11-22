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"المحور" توقف برنامج "شريان الخير" لعبد الله رشدي

02:11 ص الجمعة 22 نوفمبر 2019
"المحور" توقف برنامج "شريان الخير" لعبد الله رشدي

الشيخ عبد الله رشدي

كتب - مصراوي:

أعلنت قناة "المحور"، في بيان اليوم الجمعة، وقف برنامج "شريان الخير"، الذي يقدمه الداعية عبد الله رشدي.

أوضحت القناة أن البرنامج إعلاني يخص إحدى الشركات، وأن القناة تلتزم بالمبادئ التي تأسست عليها، وأهمها عدم المساس بقيم المجتمع، ونشر الفهم الصحيح للرسلات السماوية، مع إعلاء المصلحة الوطنية.

برنامج "شريان الخير" كان يُعرض في الساعة ١٢ ظهر كل أربعاء، ويتناول القضايا الفكرية والاجتماعية المطروحة على الساحة.​

عبد الله رشدي برنامج شريان الخير قناة المحور

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