إطلالات ساحرة.. "السياحة" تروج لمهرجان القاهرة السينمائي

كتب - يوسف عفيفي:

روجت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار الحملة الترويجية الجديدة."people to people".

ونشرت الهيئة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية "هي دي مصر" عبر "تويتر": لحظات مستنينها من السنة للسنة.. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 بدار الأوبرا المصرية في مرحلة الانطلاق.. ذكريات جميلة وليال مش بتتنسى وإطلالات ساحرة".

وانطلقت مساء الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلال المهرجان أكثر من 150 فيلم من 63 دولة.

وشهد الحفل تسليم جائزة فاتن حمامة التقديرية لكل من المخرج البريطاني من أصل أمريكي تيري جيليام، والمخرج المصري الكبير شريف عرفة، كما تتسلم الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز، كما اختيرت السينما المكسيكية كضيف شرف المهرجان لهذا العام.

وكانت هيئة تنشيط السياحة، اعتمدت خلال شهر يوليو الماضي، الضوابط الجديدة التي من شأنها تنظيم الحملات الدعائية المشتركة مع منظمي الرحلات السياحية للعام المالي 2019- 2020، وذلك في إطار قيام الهيئة بمراجعة وتطوير أدوات الترويج والتنشيط بما يتوافق مع المتغيرات المتلاحقة في مجال السياحة عالميًا.

وتسعى وزارة السياحة لاستغلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الاستغلال الأمثل، حيث لجأت وزيرة السياحة، إلى التعاقد مع شركة عالمية لإدارة صفحات هيئة تنشيط السياحة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تعمل على مخاطبة الأسواق الخارجية لإظهار جمال وإبداع المقاصد السياحية المصرية.

كما تعاقدت الوزيرة، مع الشركة العالمية Isobar الذراع الإبداعي لشبكة Dentsu Aegis الرقمية، وتتولى الشركة إدارة صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة المصرية لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية دولية للترويج للسياحة في مصر على هذه المواقع الاجتماعية، إلى جانب إعداد محتوى تسويقي رقمي.