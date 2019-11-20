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​نجلها: سوزان مبارك في العناية المركزة

10:21 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
​نجلها: سوزان مبارك في العناية المركزة

سوزان مبارك

القاهرة - مصراوي:

قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن والدته سوزان مبارك لا تزال في العناية المركزة، منذ إجراء عملية جراحية مطلع الشهر الجاري.

جاء ذلك ردًا على أحد متابعيه على موقع "تويتر" الأربعاء، استفسر منه على حالتها الصحية. وكتب علاء: "والله لسه في العناية، ولكن خير إن شاء الله. شكراً لسؤالك".

وفي وقت سابق، قال علاء مبارك إن والدته أجرت عملية جراحية يوم 4 نوفمبر الجاري، لكنه لم يُفصح عن طبيعتها.

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سوزان مبارك العناية المركزة علاء مبارك أزمة صحية عملية جراحية

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