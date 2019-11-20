السيسي يصل القاهرة بعد انتهاء زيارته لألمانيا

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، عائدًا إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى ألمانيا، والتي شارك خلالها في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مبادرة قمة العشرين وأفريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تساهم في الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

تضمنت زيارة الرئيس السيسي، لألمانيا نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، حيث التقى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبري الشركات الصناعية الالمانية، في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.

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