قرار حكومي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار مجلس الوزراء رقم 2731 لعام 2019 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لعام 2017.

كما نشرت الجريدة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2731 لعام 2019 بالعمل بالنماذج والاستبيانات المرفقة في شأن تلقي البيانات والمعلومات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، والتي تقدمها الجهات الخاصة طبقا للمادة 126 مكرر (أ) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها.

وجاء نص القرارين كالتالي:​