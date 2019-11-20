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السبت.. بث مباشر لأوبرا "اخناتون" لفيليب جلاس من مكتبة الإسكندرية

02:55 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
السبت.. بث مباشر لأوبرا "اخناتون" لفيليب جلاس من مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية

كتب- محمد عاطف:
تستضيف مكتبة الإسكندرية؛ عرضًا لإنتاج جديد لأوبرا اخناتون يوم السبت القادم الموافق 23 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء، بالمسرح الصغير بالمكتبة في إطار النقل المباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية.

تتناول الأوبرا حياة الفرعون أخناتون، وهي القصة الثالثة ضمن ثلاثية فيليب جلاس عن شخصيات تاريخية ضمت قبل ذلك مُؤَلَفيه عن المهاتما غاندي، والعالم الألماني ألبرت أينشتين.

يجسد النجم أنتوني روث كوستانزو بدور أخناتون الحاكم الثائر؛ والذي شكلَّت فترة حكمه علامة فارقة في تاريخ مصر القديمة، وتقوم جني بريدجز بدور زوجته نفرتيتي، تقود الأوركسترا كارين كامنسك، ويخرج العرض فيليم ماكديرموت.

أوبرا اخناتون مكتبة الاسكندرية فيليب جلاس

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