محافظ القاهرة يوجه بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار

القاهرة- أ ش أ:

وجه محافظ القاهرة خالد عبد العال بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار والتوسع في إقامة منافذ توزيع السلع الغذائية، حتى يكون هناك منافسة واستقرار في الأسعار.

وقال عبدالعال، خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي اليوم الأربعاء: "إنه سيتم تخصيص جوائز لأول ثلاثة أحياء على مستوى أحياء المحافظة؛ لخلق روح من المنافسة ، وسيتم ذلك بمعرفة اللجان المشكلة من المحافظة لتقييم الأحياء ويتم تكريم رؤساء الأحياء المختارين وأجهزتهم المعاونة أدبيًا وماديًا".

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق برفع كفاءة المحاور الرئيسية وإعداد خطة عمل واضحة بجدول زمني محدد لما يتم من أعمال، مطالبًا رئيس هيئة النظافة والتجميل بإصلاح الأعطال التي توجد في مركبات ومعدات الهيئة .. مؤكدًا أنه لن يسمح بوجود أية تجاوزات أو إهدار المال العام.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة يومية مع الأرصاد الجوية لرفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط أمطار موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، مع التعامل الفوري مع أية شكاوى لأماكن تجمع وتمركز المياه".

وأكد المحافظ أنه سيتم زيادة عدد بالوعات صرف الأمطار لحين العمل في الخطة بعيدة المدى الخاصة بإنشاء شبكة صرف خاصة بالأمطار، كما يتم حاليًا العمل بشكل مكثف على تطهير بالوعات الأمطار وزيادة العمالة الخاصة بذلك.