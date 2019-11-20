"وحدة لم الشمل" بالأزهر تنظم لقاء للتوعية الأسرية بمحافظة السويس

كتب - محمود مصطفى:

شهد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فعاليات اللقاء الجماهيري للتوعية الأسرية والمجتمعية، الذي نظمته وحدة لم الشمل بمنطقة السويس، بحضور الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والذي جاء تحت عنوان "الأسرة المصرية.. ثقافة.. تنشئة.. بناء".

وألقى الشيخ أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تناول خلالها أهداف برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، والتي تتضمن تأهيل المقبلين على الزواج، ونشر الوعي المجتمعي؛ وذلك لمحاولة الحد من ظاهرة الطلاق.

وقال الحديدي، إن آليات تنفيذ البرنامج تقوم على محورين هما تنظيم الندوات، والفعاليات، واللقاءات الموسعة وتكثيف البرامج التدريبية الخاصة بالتوعية الأسرية والمجتمعية، لمرحلة ما قبل التعليم الجامعي، والذي يتضمن تقديم محتوى شرعي وعلمي عن الأسرة والحفاظ عليها.

وألقى الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، كلمةً أوضح خلالها أن "الأسرة كيان لا بد من المحافظة عليه"، وأن حل النزاعات الأسرية من تعاليم الدين الإسلامي التي تساهم في بناء مجتمع صالح، وأن جميع أفراد الأسرة عليهم دور كبير في حل الخلافات التي تنشأ في الأسرة. وقد توجه فضيلته بالشكر إلى جميع الحاضرين والقائمين على هذا العمل الذي يهدف إلى بناء مجتمع صالح.

وأكد الشيخ علي خليل أن افتتاح مقرات وحدة لم الشمل بالمناطق الأزهرية، يأتي انطلاقًا من اهتمام الشريعة الإسلامية بالأسرة، والحفاظ على كيانها.​