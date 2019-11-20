  • عاجل:"رد الجميل"... تفاصيل وديعة بنك ناصر الأعلى فائدة في مصر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

    "وحدة لم الشمل" بالأزهر تنظم لقاء للتوعية الأسرية بمحافظة السويس

    11:34 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
    "وحدة لم الشمل" بالأزهر تنظم لقاء للتوعية الأسرية بمحافظة السويس

    وحدة لم الشمل بالأزهر تنظم لقاًء جماهيريًا بالسويس

    كتب - محمود مصطفى:

    شهد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فعاليات اللقاء الجماهيري للتوعية الأسرية والمجتمعية، الذي نظمته وحدة لم الشمل بمنطقة السويس، بحضور الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والذي جاء تحت عنوان "الأسرة المصرية.. ثقافة.. تنشئة.. بناء".

    وألقى الشيخ أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تناول خلالها أهداف برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، والتي تتضمن تأهيل المقبلين على الزواج، ونشر الوعي المجتمعي؛ وذلك لمحاولة الحد من ظاهرة الطلاق.

    وقال الحديدي، إن آليات تنفيذ البرنامج تقوم على محورين هما تنظيم الندوات، والفعاليات، واللقاءات الموسعة وتكثيف البرامج التدريبية الخاصة بالتوعية الأسرية والمجتمعية، لمرحلة ما قبل التعليم الجامعي، والذي يتضمن تقديم محتوى شرعي وعلمي عن الأسرة والحفاظ عليها.

    وألقى الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، كلمةً أوضح خلالها أن "الأسرة كيان لا بد من المحافظة عليه"، وأن حل النزاعات الأسرية من تعاليم الدين الإسلامي التي تساهم في بناء مجتمع صالح، وأن جميع أفراد الأسرة عليهم دور كبير في حل الخلافات التي تنشأ في الأسرة. وقد توجه فضيلته بالشكر إلى جميع الحاضرين والقائمين على هذا العمل الذي يهدف إلى بناء مجتمع صالح.

    وأكد الشيخ علي خليل أن افتتاح مقرات وحدة لم الشمل بالمناطق الأزهرية، يأتي انطلاقًا من اهتمام الشريعة الإسلامية بالأسرة، والحفاظ على كيانها.​

    علي خليل المعاهد الأزهرية التوعية الأسرية السويس

    الخبر التالى:

    خطة البرلمان: قانون الجمارك يستهدف تيسير تعاملات المستوردين
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان