حدث ليلاً| الزراعة تحظر استيراد الدواجن.. ورسائل مفبركة على هواتف اللبنانيين

القاهرة – (مصراوي):

شهدت ليلة الجمعة وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي وكان وأبرزها ما يلي:

الزراعة: رفض طلبات استيراد الدواجن اعتبارًا من نوفمبر الجاري

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لن يوافق على أي طلبات لاستيراد الدواجن من الخارج، بداية من مطلع نوفمبر الجاري.

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بالصور.. انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي لـ"شباب الحدود" بأسوان

انطلقت الجمعة، فعاليات الملتقى الثقافي الثاني لشباب الحدود، والمقام بقصر ثقافة أسوان، فى الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر الجاري.

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فاروق الباز: حصلت على وظيفتي في ناسا بالصدفة

قال فاروق الباز، عالم الفضاء المصري ، إنه حصل على وظيفة في رحلة الفضاء أبولو 12 بالصدفة، موضحًا أنه قرأ إعلانًا في أحد المجلات وراسلهم وتم قبوله للانضمام بوكالة ناسا لأبحاث الفضاء.

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إبراهيم فايق ينضم لمجموعة القنوات الرياضية بالشركة المتحدة

انضم الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، إلى مجموعة القنوات الرياضية للشركة المتحدة، ووقع مع تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقود الانضمام إلى المجموعة.

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سر مقاطع فاضحة وبلاغ كشفا علاقة مُحرمة بين فتاة وجارها بالجيزة

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على شاب لاتهامه بابتزاز فتاة بمقاطع وصور فاضحة تجمعهما بمنطقة الجيزة.

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السودان يعلن موافقته على حضور اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، موافقتها على الدعوة الأمريكية للاجتماع الثلاثي يوم الأربعاء القادم، الذي يضم إلي جانب وزارة الخزانة الأمريكية، وزراء خارجية ومياه كل من مصر السودان وإثيوبيا، في حضور رئيس البنك الدولي.

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إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة دون إصابات

شنت إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة ليل الجمعة/السبت بعد ساعات من إعلانها عن رصد إطلاق قذائف صاروخية على جنوب أراضيها.

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100 مصاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات شرق غزة

ارتفع الفلسطينيين المصابين خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة إلى 100 مواطن، بينهم 57 بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق.

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الأمن اللبناني: رسائل نصية مفبركة تتهم مواطنين بالإساءة لرئيس الجمهورية

أكد الأمن اللبناني أن الرسائل النصية التي يتلقاها مواطنون لبنانيون عبر هواتفهم المحمولة، متضمنة اتهامهم بارتكاب جريمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، هي رسائل مفبركة وغير صحيحة على وجه الإطلاق.

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إطلاق 7 صواريخ من قطاع غزة باتجاه دولة الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات قريبة من قطاع غزة.

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إعادة فتح كهف تايلاند أمام السائحين بعد 15 شهرا من إنقاذ فريق كرة القدم

أعادت السلطات التايلاندية فتح كهف شهد حصار فريق كرة قدم للشباب لعدة أيام أمام الزوار، بعد 15 شهرا من عملية إنقاذ صعبة لفريق كرة القدم احتلت عناوين الأخبار في مختلف أنحاء العالم.

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بكين: التوصل إلى توافق حول المبادئ بمحادثات التجارة مع واشنطن

أحرزت كل من الصين والولايات المتحدة تقدما في مفاوضاتهما التجارية، بحسب وزارة التجارة في بكين أمس الجمعة.

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مقتل 35 جنديا في "هجوم إرهابي" في مالي

قتل 35 جنديا على الأقل في هجوم يشتبه في أنه إرهابي على موقع عسكري في مالي يوم الجمعة، حسبما قال مسؤولون.

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بريطانيا: الشرطة تعتقد أن 39 مهاجرا عثر على جثثهم في شاحنة فيتناميون

قالت الشرطة البريطانية يوم الجمعة إنها تعتقد أن كل المهاجرين الذين تم العثور على جثثهم في شاحنة في مقاطعة اسيكس الأسبوع الماضي يحملون الجنسية الفيتنامية.

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روسيا: زعيم داعش صناعة أمريكية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرخي لافروف، إن الولايات المتحدة هي من صنعت أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

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أمريكا منقسمة بشأن التحقيق في اتهام ترامب بالتقصير تمهيدًا لعزله

أدى التصور باتخاذ إجراءات قانونية محتملة لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى انقسام عميق في الولايات المتحدة.

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