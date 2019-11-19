​​لشركات السياحة..7 خطوات لتسجيل المعتمرين على البوابة الإلكترونية

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، 7 خطوات لتسجيل ملف المعتمرين من خلال موقع بوابة العمرة المصرية، وذلك لشركات السياحة المعتمدة، بالتزامن مع انطلاق أولى رحلات العمرة المصرية غدا الأربعاء.

ونشرت الغرفة، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، مقاطع فيديو لتوضيح خطوات تسجيل ملف المعتمرين كالتالي:

1 - تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية.

2 - إنشاء الملفات والبرامج بعد أن يتم تفعيل عقد الوكيل السعودي لشركة السياحة من خلال وزارة السياحة، حيث يمكن للشركة عمل الملفات والبرامج الخاصة بها مع إدخال كافة البيانات.

3 – إضافة رحلة جديدة عبر البوابة الإلكترونية.

4 – إدخال بيانات المعتمرين (جوازات المعتمرين على البرامج التي تم إنشائها).

5 – إنشاء الحجوزات، حيث تنشأ شركات السياحة حجوزات النقل للبرامج والملفات التي أنشأتها مع إدخال كل البيانات الخاصة بها ويتم تأكيدها مع شركات النقل.

6 – السداد المالي للملف من خلال إدخال بيانات الإيصالات المسددة للبنك، على أن يتم التحقق من البيانات المدخلة ومطابقتها مع البياناتن وإذا لم يتم التطابق لا يمكن قبول السداد، لذلك يجب الحرص عند إدخال هذه البيانات من جانب شركة السياحة، حيث يوجد طريقتين للسداد، الأولى: الدفع من خلال بطافة الائتمان ببنك مصر، أو الطريقة الثانية من خلال الإيداع النقدي.

7 – طباعة الباركود الخاص بالمعتمر، لتأكيد صحة التأشيرة والبرنامج والشركة التي سيسافر والعبور عبر المنافذ البحرية أو الجوية أو البرية.

وبلغ عدد الشركات المصرية التي سجلت على البوابة (1833) شركة، فيما بلغ عدد الشركات والمؤسسات السعودية (500)، وأخطرت لجنة السياحة الدينية بالغرفة، قطاع الشركات بوزارة السياحة بالأعداد للانتهاء من تسجيلها بشكل نهائي علي بوابة العمرة المصرية تمهيدا لانطلاق الموسم.