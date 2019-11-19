المطرقة الحديدية بتعور.. عبدالعال: البرلمان لا يتستر على أي خلل

كتب أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان لا يتستر على أي خلل أو مخالفة.

وأضاف: نلجأ للقوى الناعمة بدلا من المطرقة الحديدية "لأنها بتعور"، مشيرا إلى أنه سيتم حل جميع المشكلات العالقة سواء بشأن النواب الصادر في حقهم أحكام قضائية نهائية أو المحالين إلى لجنة القيم.

وتابع عبدالعال: يجب أن ينقي المجلس نفسه بنفسه، والأيام المقبلة ستشهد إنهاء كافة هذه المشكلات.

تعقيب عبدالعال، جاء على ما أثاره النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، بشأن بعض النواب ممن صدر بحقهم حكم قضائي نهائي منذ ما يقرب من سنتين ولم يتم البت فيه.

وقال: من حق أهالي الفيوم أن يكون لهم نائبا في البرلمان بعد الحكم على نائبتهم وحبسها، لأن الدائرة التي كانت تتبع لها ليس لها نائب في البرلمان.

وتابع هيكل: قبل أيام أقر البرلمان تشكيل لجنة القيم، نريد أن نرى دورها بالفعل، وفي شهر رمضان بث أحد النواب فيديو جنسي وتم إحالته للجنة القيم، إلا أنه لم يتم البت في موقفه حتى الآن.