عبدالعال محذرا نائب: "اوعى تمشي وراء مرتضى منصور مشاكله كتير"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

حذر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب محمد الحسيني، من النائب مرتضى منصور، قائلا: "يا حسيني بلاش تمشى وراء مرتضى، علشان انت عارف مشاكله كتيير".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة من قبل أعضاء البرلمان المتعلقة بمشكلات مراكز الشباب وصرف الأسمدة الزراعية وتدهور مستشفيات وزارة الصحة.

وداعب رئيس المجلس، النائب مرتضى منصور قائلا: "ياريت تجلس مكانك.. وانت يا حسيني مش تمشي وراه علشان مش ينوبك من الحظ جانب".

ياتي ذلك في الوقت الذي انتقد فيه رئيس المجلس، محاولة بعض النواب أخذ الكلمة بالضغط، مؤكدا أن هناك لوائح لمنح الكلمة متابعا: "مفيش داعي للضغط كل شوية بالنداء ياريس يا دكتور".