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    بمشاركة عربية وأجنبية.. جامعة القاهرة تنظم مؤتمر فلسفة التعليم

    02:11 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
    بمشاركة عربية وأجنبية.. جامعة القاهرة تنظم مؤتمر فلسفة التعليم

    جامعة القاهرة

    كتبت- داليا شبل:

    تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، غدًا الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي السادس لقسم الفلسفة تحت عنوان "فلسفة التعليم"، في الـ 10 صباحًا بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب.

    وحسب بيان الجامعة، اليوم الثلاثاء، يأتي المؤتمر بالتعاون مع المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي، وبمشاركة أساتذة وباحثين من مصر والدول العربية والأجنبية، وبحضور الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب، والدكتورة هدى الخولي رئيس قسم الفلسفة ومقرر المؤتمر.

    ومن جانبه أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أهمية ربط تطوير التعليم بتطوير طرق التفكير، انطلاقا من أن تطوير العقل المصري هو نقطة البدء في بناء الإنسان، وهو شرط الشروط للدخول إلى عصر جديد.

    وأضاف رئيس الجامعة أنه من الضروري استعراض الجوانب الأساسية لتغيير طرق التفكير؛ ومنها تطوير العقل النظري المعرفي القائم على الاستدلال، وتطوير العقل الديني، وتحرير ملكة الوجدان، وإصلاح طرق التعامل مع الغرائز، وتطوير العقل العملي.

    وتابعت الجامعة، تستمر فعاليات مؤتمر "فلسفة التعليم" على مدار يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة. ويناقش الباحثون خلال جلسات المؤتمر عددًا من أوراق العمل والبحوث حول موضوعات "فلسفة التعليم: رؤى عامة تأسيسية" و"فلسفة التعليم في الفكر الغربي القديم" و"فلسفة التعليم في العالمين العربي والإسلامي" و"فلسفة التعليم والفن" و"فلسفة التعليم والتكنولوجيا" و"الفلسفة والأطفال".​

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    جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت مؤتمر فلسفة التعليم كلية الآداب
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